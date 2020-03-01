شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يقرر دعم الدول لتطبيق تقنية الـvar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “إيفاب” والذي يعني بكل ما يخص دستور كرة القدم في العالم، خلال جمعيته العمومية الـ 134 في بلفاست بأيرلندا الشمالية، توسيع تقنية الـvar بعد نجاحها في الدوريات والبطولات الكبرى خلال الفترة الماضية ، وتقرر توسيع استخدام التجربة في معظم الدول من خلال صندوق دعم سيتم تمويله من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا.

اختتم المهندس هاني أبوريدة عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي والأفريقي لكرة القدم، مشاركته في اجتماعات المجلس الدولي لكرة القدم "IFAB" بمدينة بلفاست بأيرلندا الشمالية، ممثلا للاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، وشارك معه عن فيفا، السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، وكوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، وعضو المجلس التنفيذي بالفيفا، وفيكتور مونتجاليني رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى، كونكاكاف، ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة لأرسين فينجر مدير التطوير الفني بالاتحاد الدولي.

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وخلال الاجتماع، وافق مجلس كرة القدم العالمي على وضع بروتوكول سيستخدم في اختبار لتبديل اللاعبين بحال الارتجاج الدماغي”، وهي مسألة تشكل مصدر قلق كبير لصحة اللاعبين.

كما أقر المجلس وضع ضوابط جديدة في قانون اللعبة لوضع حد للتعديات بين اللاعبين أنفسهم وضد مسئولي كرة القدم الذين يديرون المنافسات.