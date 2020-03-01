شكرا لقرائتكم خبر عن بعد منافسات السلاح..مصر تواصل سيطرتها للزوجى المختلط بكأس العالم للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أختتمت منافسات السلاح والبونص راوند فى منافسات الزوجى المختلط لكأس العالم للخماسي الحديث التي تسضيفها مصر خلال الفترة من 26 وحتي الأول من مارس المقبل على ملاعب نادي بلاتينيوم ‏بالتجمع الخامس . ‏

وكان قد تصدر الزوجي المصري أحمد الجندي و سلمي أيمن المركز الأول بمجموع نقاط 557 ، فيما جاء فى المركز الثاني الثنائى المصري إسلام حامد و هايدي عادل بمجموع نقاط 551 ، كما احتل المركز الثالث الزجي الكوري جونج مينا وجانج سيولجي بمجموع نقاط 550.

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ومن المقرر أن تقام بعد قليل منافسات الفروسية علي أن تختتم بمنافسات الليزر رن.

الجدير بالذكر أنه يشارك في البطولة 40 دولة وهم : الأرجنتين ، النمسا ‏، ‏بيلاروسيا ، بلجيكا ، ‏البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ‏، ‏فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، ‏المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ‏، ‏كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، ‏البرتغال ‏، ‏روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ‏، ‏نيجيريا ، نيوزلندا ‏، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ‏ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد ‏الدولى للعبة مكون من 23 ‏فردا على ‏رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى ‏فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى .‏