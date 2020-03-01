شكرا لقرائتكم خبر عن بعد منافسات السلاح..مصر تواصل سيطرتها للزوجى المختلط بكأس العالم للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وكان قد تصدر الزوجي المصري أحمد الجندي و سلمي أيمن المركز الأول بمجموع نقاط 557 ، فيما جاء فى المركز الثاني الثنائى المصري إسلام حامد و هايدي عادل بمجموع نقاط 551 ، كما احتل المركز الثالث الزجي الكوري جونج مينا وجانج سيولجي بمجموع نقاط 550.
ومن المقرر أن تقام بعد قليل منافسات الفروسية علي أن تختتم بمنافسات الليزر رن.
الجدير بالذكر أنه يشارك في البطولة 40 دولة وهم : الأرجنتين ، النمسا ، بيلاروسيا ، بلجيكا ، البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ، فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، البرتغال ، روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ، نيجيريا ، نيوزلندا ، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ولاعبة وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد الدولى للعبة مكون من 23 فردا على رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى فانج سكرتير عام الاتحاد الدولى .
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