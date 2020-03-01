شكرا لقرائتكم خبر عن نادى مصر يهزم الإعلاميين وديا 1 /0 في معسكر الإعداد للدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق نادى مصر بقيادة مديره الفني خالد جلال على نظيره الإعلاميين وديا بنتيجة 1 /0 في إطار معسكره المغلق المقام في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر استعداد للدور الثانى بالدورى . أحرز هدف الفوز لفريق نادى مصر اللاعب أحمد محسن فى الدقيقة 90 . ومن المقرر أن يخوض فريق نادى مصر ثان ودياته أمام كوكاكولا الثلاثاء ثم جولدى الأربعاء و أخيرا حرس الحدود الخميس ، وقام الجهاز الفني بفريق نادى مصر بتصعيد عدد من الناشئين إلى صفوف الفريق الأول لتجريبهم في المعسكر . خسر فريق نادى مصر بقيادة مديره الفني خالد جلال من نظيره إنبى وديا الخميس ٢/١ في إطار الإستعداد لإنطلاق الدور الثانى بعدما تعادل الثلاثاء أمام الشرقية للدخان، والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله فى المباراة الودية التى جمعت كلا الفريقين على ملعب الدخان. Advertisements نجح خالد جلال فى قيادة نادى مصر لعبور وادى دجلة بالفوز بنتيجة 2 / 1، فى المواجهة التى أقيمت بينهما 16 فبراير الماضى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، ليصعد نادى مصر لدور الثمانية ويودع وادى دجلة البطولة. وضم الجهاز الفنى المساعد لخالد جلال، كلاً من: أمير عزمى مجاهد ووائل كوندى لمعاونته فى الأمور التدريبية داخل نادى مصر، و يتولى تدريب حراسة المرمى، خالد متولى. ويحتل نادى مصر المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وهزم فى 10 مباريات، ويأمل مجلس نادى مصر، تحسين النتائج وعودة الانتصارات تحت القيادة الفنية الجديدة لخالد جلال، ليبتعد الفريق الصاعد حديثًا إلى صفوف الدورى الممتاز، عن منطقة الخطر، وشبح الهبوط والعودة مُجددًا لدورى الدرجة الثانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادى مصر يهزم الإعلاميين وديا 1 /0 في معسكر الإعداد للدور الثانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.