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منتخب الشباب يودع كأس العرب على يد السنغال بركلات الترجيح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

ودع منتخب مصر للشباب بطولة كأس العرب المقامة في ، على يد نظيره السنغالي بعد الخسارة بركلات الترجيح، في لقاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

مصر تقدمت بالهدف الأول في الدقيقة 56 من ركلة جزاء سددها اللاعب ابراهيم عادل، قبل أن يضيع محمد بكري فرصة تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

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وتعادل متار سار للسنغال في الدقيقة 59، ليشهر بعدها حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه اللاعب ديون لوبي.

وبعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب لجأ المنتخبان إلى ركلات الجزاء التي حسمها منتخب السنغال لصالحه، حيث أهدر حسام عبد المجيد ركلة لمنتخب مصر.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب السنغال بنظيره التونسي في نهائي كأس العرب.

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