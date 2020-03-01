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ميسي يُثير القلق حول معاناته من إصابة قبل الكلاسيكو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ، لاعب نادي الإسباني، الشكوك حول معاناته من إصابة قبل بداية مباراة الكلاسيكو أمام .

ويحل برشلونة ضيفاً على غريمه التقليدي ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإٍسباني.

وشوهد ميسي في الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لوصول بعثة البارسا لفندق إقامته قبل مباراة الكلاسيكو، وكأنه يُعاني من إصابة.

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وظهر ميسي أثناء خروجه من حافلة فريقه، وهو يعرج ويُعاني من ألم فى فخذه، ليُثير الشكوك قبل بداية الكلاسيكو.

وأثار البرغوث الأرجنتيني القلق لدى جماهير البلوجرانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول معاناته من إصابة وإمكانية عدم مشاركته بالمباراة.

ومن جانبها قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن النادي الكتالوني لم ينشر أي بيان رسمي أو يصرح بأن ميسي يُعاني من إصابة تمنعه من المشاركة في اللقاء أمام ريال مدريد.

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