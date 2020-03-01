وليد سليمان يدعم مروان محسن برسالة بعد مباراة الأهلي وصنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أشاد وليد سليمان، لاعب الأهلي، بزميله في الفريق مروان محسن، مؤكدا أن أداء الأخير كان رائعا خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام صنداونز الجنوب أفريقي.

وشارك كل من وليد سليمان ومروان محسن في فوز الأهلي بنتيجة هدفين دون رد، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وكتب سليمان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر:" هايل يا صاحبي ، كتير مش بياخدوا بالهم من أدوارك لينا في الملعب ، وإن شاء الله الماتش الجاي تهدي لي الجون إلي هاتجيبه".

وسجل هدفي فوز الأهلي اللاعب علي معلول، ليقترب الفريق من بلوغ الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، حيث يحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة او الخسارة بأقل من هدفين.