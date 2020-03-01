بالفيديو.. بمشاركة المحمدي وتريزيجية.. سيتي بطلا لكأس كاراباو

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

توج مانشستر سيتي بطلا لكأس كاراباو على حساب أستون فيلا، بعد فوز السيتزن بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي.

أحرز هدفي السيتي أجويرو ورودريجو، فيما أحرز هدف فيلا مهاجمه ساماتا.

وتوج السيتي بأول بطولاته هذا الموسم، وللمرة السابعة في تاريخه، والثالثة على التوالي.

ويبدأ بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي، تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي: برافو - ووكر - ستونز - فيرناندينيو - زينشينكو - رودريجو - جوندوجان - فودين - سيلفا - ستيرلينج - أجويرو

وعلى مقاعد البدلاء: إديرسون - خيسوس - دي بروين - بيرناردو سيلفا - ميندي - محرز - أوتوميندي

أما دينيسي سميث المدير الفني لأستون فيلا، فدفع بأحمد المحمدي أساسيا، فيما قرر الإبقاء على محمود حسن تريزيجية بديلا.

وجاء تشكيل فيلا كالتالي: نيلاند - جيلبرت - اينجلز - مينجز - تارجت - دوجلاس لويز - ناكامبا - أحمد المحمدي - جيرليش - أنور الغازي - ساماتا

وعلى مقاعد البدلاء: رينا - كونسا - تايلور - هوريهان - لانسبوري - تريزيجية - دافيز

تفاصيل المباراة:

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بدأت المباراة بضغط من فيلا، ولعب المحمدي كرة عرضية رائعة في الدقيقة 3، حولها الغازي رأسية علت العارضة بقليل.

وفي الدقيقة 20، أهدى فودين رأسية لأجويرو داخل منطقة الجزاء ليسددها في الشباك، مسجلا الهدف الأول للسيتي.

وجاءت الدقيقة 30 بثاني أهداف مانشستر سيتي عن طريق رودريجو الذي حول كرة عرضية برأسه داخل شباك الفيلانز.

وقلص سماتا الفارق في الدقيقة 41 برأسية رائعة سكنت شباك برافو.

وانتهى الشوط الأول بتقدم السيتي 2-1.

وفي الشوط الثاني، استمر تقدم السيتي حتى الدقيقة 70 حين دفع بتريزيجية وهوريهان بدلا من المحمدي والغازي.

وأجرى جوارديولا تبديلا بنزول بيرناردو سيلفا بدلا من ديفيد سيلفا.

وانطلق بيرناردو ولعب كرة عرضية لأجويرو الذي لعبها قوية لتمر بجوار القائم بقليل، ليخرج بعدها النجم الأرجنتيني للإصابة ويحل خيسوس بدلا منه.

وأنقذ القائم فريق السيتي من هدف للاعب البديل هوريهان، بعد تصدى برافو للكرة أولا، لتستمر الدقائق الأخيرة حتى إطلاق الحكم صافرة النهاية بتتويج السيتي بكأس كاراباو.