انبي 2003 يتصدر بطولة الجمهورية متفوقًا على الزمالك

حقق فريق الناشئين لإنبي تحت 16 سنة مواليد 2003 فوزاً غالياً ، على نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم على نادى سموحة بالأسكندرية ، ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرون لدورى الجمهورية.
تقدم إنبى بهدفه الأول فىالدقيقة 26 عن طريق اللاعب سالم كمال ، ليخرج الشوط الأول بتقدم إنبى بهدف دون رد ، وفى الشوط الثانى أحرز الفريق البترولى هدفه الثانى عن طريق محمد حمدى فى الدقيقة 61 ، فيما أحرز سموحه هدفه الوحيد فى الدقيقة 81 .
بتلك النتيجة يواصل الفريق البترولي تصدره لجدول مسابقة الجمهورية برصيد 51 نقطة ويأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 49 نقطة بعد تعادله أمام طلائع الجيش اليوم بهدف لكل فريق ، وسوف يواجه الفريق البترولى نظيره الزمالك يوم السبت المقبل على ملاعب نادى إنبى الكيلو 17 .
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