يلا شوت| كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني barcelona vs real madrid الموعد والقنوات الناقلة

مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد 1 مارس، التي ينتظرها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، في إطار فعاليات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، وهي مباراة هامة بمكان بالنسبة للريال الذي خسر صدارة ترتيب الليجا بعدما خسر أمام سيلتا فيجو وليفانتي 5 أهداف، ويدخل برشلونة المباراة متصدراً القمة برصيد 55 نقطة مرتفعاً بفارف نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني عند 53 نقطة.

يرغب المدير الفني للريال زين الدين زيدان،في تحقيق الفوز في مباراة الكلاسيكو اليوم أمام برشلونة، خاصةً بعد تراجع مستواه محلياً في

الفترة الأخيرة عقب تلقيه هزيمة موجعه على أرضه من مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-1.





وفي حالة فوز الريال على برشلونة اليوم، سيقضي زيدان على كابوس الخروج من الموسم الحالي، وسيحافظ على حظوظه في المنافسة على الليجا، خاصةً في ظل المشكلة الهجومية التي يعاني منها ريال مدريد مؤخراً، واضطر زيدان للإستعانة بشكل كلي ببنزيمة كهداف، والذي تراجع مستواه مؤخراً وسجل هدفاً وحيداً خلال آخر 9 مباريات في الليجا.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة

يبدأ الكلاسيكو في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد 1 مارس بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءاً بتوقيت الرياض، على أرض ملعب سانتيغو برنابيو، والمباراة مذاعة حصرياً على شاشة قنوات بي ان سبورت القطرية، خاصةً على قنوات BeiN Sport HD 1 و BeiN Sport HD 3 و BeiN Sport HD 11 و BeiN Sport HD 14 و BeiN Sport 4K، والمباراة بتعليق حفيظ دراجي.

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