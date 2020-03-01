منتخب الشباب يودع كأس العرب على يد السنغال

خرج منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين من بطولة كأس العرب في السعودية بعد الخسارة من السنغال في الدور نصف النهائي. بعد الخسارة من السنغال في الدور نصف النهائي. وخسر المنتخب أمام السنغال بنتيجة ٦/٥ بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي ١/١.

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