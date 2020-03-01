يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة اليوم في الليجا كورة لايف ناو الاسطورة الريال وبرشلونة مباشر يلا شووت، في الثامنة بتوقيت جرينتش يتابع مئات الملايين حول العالم مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد الهامة والتي دائما ما تسجل نسب مشاهدة قياسية في مختلف دول العالم، حيث يدخل الضيوف “البارسا” اللقاء وهم متصدرون الليجا برصيد 55 نقطة بينما يحل الريال في المركز الثاني برصيد 53 نقطة بسبب آخر مباراة للفريق أمام سيلتا فيجو.

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shoot Real Madrid vs barcelona يوتيوب برشلونة ريال مدريد بث مباشر beIN، ويستضيف ملعب السنتياجو برنابيو موقعة الكلاسيكو الليلة بعد أسبوع من استضافته قمة أخرى كانت بين الريال والسيتي والتي خسرها الأول وصعبت موقفه في دوري الأبطال، حيث من المتوقع كالعادة أن يكون الحضور كامل العدد لدعم الفريق في هذا التوقيت الحرج، في ظل تخوف جماهير الميرنجي من “شبح” اللمسة الأخيرة أمام مرمى المنافس مؤخرا.

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الأخيرة في صالح العملاق الكتالوني برشلونة، بسبب نتائج الفريق الأخيرة مع المدرب كيكي سيتين الذي يخوض الكلاسيكو الاول له في مسيرته بعد التعاقد معه خلفا لفالفيردي، ولكن مع التفوق في النتائج مؤخرا إلا أن أزمة خط الدفاع تمثل صداع في رأسه بعد شكوك حول مشاركة بيكيه في هذا اللقاء عقب اصابته.

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