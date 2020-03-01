بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت Yalla shoot كورة ستار بث مباشر الكلاسيكو كورة اونلاين onLINe اليوم 1/3/2020 في الليجا

كورة اونلاين برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت KOra Star برشلونة بث مباشر الريال، يستضيف نادي ريال مدريد فريق برشلونة في الجولة السادسة والعشرين من الليجا، ويتصدر فريق برشلونة جدول الترتيب برصيد 55 نقطة بينما يأتي الريال في المركز الثاني من الترتيب برصيد 53 نقطة، وقد ساهم زين الدين زيدان في رفع مستوى الملكي خلال الموسم الحالي، ومن الجدير بالذكر أن ريال مدريد قد حصل مع زيدان على كافة الألقاب في فترته الأولى.

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منذ تولي زيدان المُهمة، ويخشى الملكي الهزيمة في مباراة اليوم خوفاً من زيادة الفارق من النقاط بين الفريقين، وتنطلق أحداث الكلاسيكو الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش والعاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشرة بتوقيت السعودية ، كما تُنقل على قناة بي إن سبورت الثالثة، ويتولى مهمة التعليق حفيظ دراجي.

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kora star مباراة الريال وبرشلونة بث مباشر يلا شوت برشلونة كورة اونلاين، ومن الجدير بالذكر ن مباراة الذهاب خلال الدور الأول انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في مباراة امتازت بالقوة، كما أن الريال سجل

هدفاً وقام الحكم بإلغائه مما أعطى البارسا قبلة الحياة خلال المباراة، وتنطلق مباراة اليوم تحت قيادة الحكم الدولي المونديالي انطونيو ميغيل ماثيو لاهوز البالغ من العمر 42 عام.

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