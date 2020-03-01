رئيس الاتحاد الدولي لليد ورئيس الأهلي السابق يتابعان نهائي كاس العالم للخماسي الحديث

حرص الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، علي متابعة المنافسات النهائية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث، التي تستضيفها مصر خلال الفترة الحالية.

فيما حرص حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق على متابعة النهائيات بصبحة رئيس الاتحاد الدولي كلاوس شورمان وعدد من كبار الشخصيات.

وكان قد تصدر الزوجي المصري إسلام حامد و هايدي عادل المركز الأول بمجموع نقاط 851 ، فيما جاء فى المركز الثاني الثنائى الاوزبكستاني الكسندر سافيكين و اليس فاخروتدينوفا برصيد نقاط 829 ،

كما احتل المركز الثالث الزوجي الكوري صن وا كيم وجاين هاو جانج بمجموع نقاط 828 . فيما احتل الثنائي المصري أحمد الجندي وسلمي ايمن المركز السادس مجموع نقاط 821.

الجدير بالذكر أنه يشارك في البطولة 40 دولة وهم : الأرجنتين ، النمسا ‏، ‏بيلاروسيا ، بلجيكا ، ‏البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ‏، ‏فرنسا

، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، ‏المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ‏، ‏كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، ‏البرتغال ‏، ‏روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ‏، ‏نيجيريا ، نيوزلندا ‏، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ‏ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد ‏الدولى للعبة مكون من 23 ‏فردا على ‏رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس، شاينى ‏فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى .