مشاهدة مباراة الكلاسيكو الاسباني بين برشلونة وريال مدريد

تحل مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني اليوم الأحد على استاد سانتياجو برنابيو في وقت لا يعيش فيه برشلونة المتصدر و ريال مدريد الوصيف أفضل حالة لهما.

وإذا نجح برشلونة في الفوز على ملعب النادي الملكي فإنه سيبتعد بالصدارة بفارق خمس نقاط عن الريال، لكن باستثناء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فإن النادي الكاتالوني لا يمتلك الأدوات التي تفزع منافسيه.

وتعادل برشلونة بقيادة مدربه كيكي سيتيين، بصعوبة مع مضيفه نابولي الإيطالي بهدف لكل منهما في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، وكانت للنادي الكاتالوني محاولة واحدة على المرمى جاء منها الهدف الذي سجله المهاجم

الفرنسي انطوان جريزمان.

وتحوم الشكوك حول مشاركة المدافع جيرارد بيكيه في مباراة الكلاسيكو بعد تعرضه لإصابة في الكاحل قرب نهاية مباراة نابولي.وتضم قائمة المصابين في برشلونة كل من لويس سواريز وسيرجي روبرتو وخوردي البا وعثمان ديمبلي حيث يغيب جميعهم عن مواجهة الريال.

وقال سيرخيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة “ليس لدينا خيارات كبيرة في التشكيل”.

من جانبه قال لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش “لدينا نقص في اللاعبين ، لكن الجميع يعلم ذلك”.

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وتابع سيتيين بالأمس الخسارة التي تعرض لها الريال

على ملعبه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

ويعيش ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان حالة من التراجع على مستوى الأداء و النتائج حيث تعادل مع سيلتا فيجو ثم خسر على ملعب ليفانتي قبل أن يخسر مجددا أمام مانشستر سيتي.

وقال زيدان “يوم الأحد هناك مباراة مذهلة ، سنكون قد حصلنا على قسط من الراحة من أجل الظهور بشكل مشرف”.



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