تعرف علي عدد اللاعبين المصريين المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو 2020

رفعت مصر عدد اللاعبين المتنافسين إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ إلى ٩٢ لاعب .

وتستعرض الوفد المتأهلين و نهائيات الحسم لبطاقة التأهل:

١- هايدى عادل : منافسات السيدات للخماسى الحديث بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة .

٢- شريف نظير : منافسات الرجال للخماسى الحديث بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة.

3- أحمد زاهر : منافسات التراب فى رماية الخرطوش بعد فوزه بفضية كأس العالم المؤهلة "أول المتأهلين بالكوتة العالمية و ليست القارية".

٤- منتخب مصر للسباحة التوقيعية : منافسات الأداء الفنى و الحر للفرق و منافسات الأداء الفنى و الحر للزوجى بعد احتلالهم أفضل تصنيف أفريقى فى بطولة العالم.

٥- على خلف الله : سباق ٥٠ متر سباحة حرة بعد تحقيقه ستاندرد A المؤهل فى نصف نهائى بطولة العالم بزمن ٢١:٩٨ ثانية.

٦- عزمى محيلبة : منافسات الاسكيت فى رماية الخرطوش للرجال بعد فوزه ببرونزية كأس العالم المؤهلة "كوتة عالمية".

٧- منتخب السيدات لتنس الطاولة : منافسات الفرق للسيدات بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية بالإضافة إلى مقعدين فى منافسات الفردى للسيدات.

٨- منتخب الرجال لتنس الطاولة : منافسات الفرق للرجال بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية بالإضافة إلى مقعدين فى منافسات الفردى للرجال.

٩- ميار شريف : منافسات فردى السيدات للتنس الأرضى بعد فوزها بذهبية دورة الألعاب الأفريقية "أول مرة فى تاريخ مصر".

١٠- محمد صفوت : منافسات فردى الرجال للتنس الأرضى بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية "أول مرة فى تاريخ مصر" ١١- الزوجى المختلط للقوس و السهم : منافسات الزوجى المختلط للقوس و السهم بالإضافة إلى مقعد فى منافسات فردى الرجال و مقعد فى منافسات فردى السيدات و ذلك بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية.

١٢- محمد إبراهيم كيشو : منافسات وزن ٦٧ كجم للمصارعة الرومانية بعد تأهله لنصف نهائى بطولة العالم و ضمانه مركز من الست المراكز الأولى المؤهلة "كوتة عالمية".

١٣- سما فاروق : سباق ٥٠٠

متر للقارب الفردى فى الكاياك بعد فوزها ببرونزية دورة الألعاب الأفريقية.١٤- على حسن : سباق ٢٠٠ متر للقارب الفردى فى الكاياك بعد فوزه ببرونزية دورة الألعاب الأفريقية.١٥- مندى محجوب : الفردى العام للجمباز سيدات بعد احتلالها المركز ١٧ لغير المتأهلات من الفرق فى بطولة العالم "كوتة عالمية".١٦- على بدوى : مسابقة الليزر فى الشراع بعد فوزه بفضية بطولة أفريقيا المؤهلة.١٧- خلود منسى : مسابقة الليزر فى الشراع بعد فوزها بفضية بطولة أفريقيا المؤهلة.١٨- عبد الخالق البنا : سباق القارب الفردى فى التجديف بعد فوزه بذهبية التصفيات الأفريقية المؤهلة.١٩- منتخب مصر للفروسية : مسابقة الفرق بعد فوزه بذهبية تصفيات أفريقيا و الشرق الأوسط المؤهلة ، بالإضافة إلى ثلاثة مقاعد فى مسابقة الفردى "إنجاز تاريخى بعد غياب ٦٠ عام".٢٠- يوسف حلمى : منافسات رماية ١٠ متر بندقية للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة.٢١- شيماء حشاد : منافسات رماية ١٠ متر بندقية للسيدات بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة.٢٢- منتخب مصر تحت ٢٣ سنة : مسابقة الرجال لكرة القدم بعد تأهله لنهائى بطولة أفريقيا المؤهلة.٢٣- ماجى العشماوى : منافسات رماية أطباق الحفرة للسيدات بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة.٢٤- سامى عبد الرازق : منافسات رماية ١٠ متر مسدس للرجال بعد فوزه بفضية بطولة أفريقيا المؤهلة.٢٥- عبد العزيز محيلبة : منافسات رماية أطباق الحفرة للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة.٢٦ - رضوى عبد اللطيف : منافسات رماية ١٠ متر مسدس ضغط هواء للسيدات بعد فوزها بفضية بطولة أفريقيا المؤهلة.٢٧ - مسكات على : منافسات رماية ١٠ متر مسدس ضغط هواء للسيدات بعد فوزها ببرونزية بطولة أفريقيا المؤهلة.٢٨- أسامة السعيد : منافسات رماية ٥٠ متر بندقية ٣ أوضاع للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة.٢٩- مصطفى حمدى : منافسات الاسكيت فى رماية الخرطوش للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة.٣٠- الزهراء شعبان : منافسات رماية ٥٠ متر بندقية ٣ أوضاع للسيدات بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة.٣١- مهاب مهيمن : منافسات الغطس ٣ متر سلم متحرك للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقبا المؤهلة.٣٢- يوسف عزت : منافسات الغطس ١٠ متر منصة ثابتة للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة.٣٣- مها عبد السلام : منافسات الغطس ١٠ متر منصة ثابتة للسيدات بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة.٣٤- منتخب مصر لسلاح الشيش : مسابقة الفرق للرجال بعد ضمان احتلاله المركز الأول إفريقيا و ضمن أول ١٦ منتخب فى التصنيف العالمى *بالإضافة إلى ثلاثة مقاعد لمصر فى مسابقة الفردى.٣٥- منتخب مصر لكرة اليد للرجال : بعد فوزه بلقب بطولة إفريقيا المؤهلة بتونس.٣٦- جيانا فاروق : منافسات الكاراتيه للسيدات وزن ٦١ كجم بعد ضمانها التواجد ضمن أفضل أربع لاعبات فى التصنيف الأوليمبي "كوتة عالمية".٣٧- هداية ملاك : منافسات التايكوندو للسيدات وزن ٦٧ كجم بعد تأهلها لنهائى التصفيات الإفريقية المؤهلة.٣٨- نور حسين : منافسات التايكوندو للسيدات وزن ٤٩ كجم بعد تأهلها لنهائى التصفيات الإفريقية المؤهلة.٣٩- منتخب مصر لسلاح الشيش : منافسات الفرق للسيدات بعد ضمان احتلاله المركز الأول إفريقيا وضمن أول ١٦ منتخب فى التصنيف العالمى *بالإضافة إلى ثلاثة مقاعد لمصر فى مسابقة الفردى.

٤٠- سيف عيسى : منافسات التايكوندو للرجال وزن ٨٠ كجم بعد تأهله لنهائى التصفيات الإفريقية المؤهلة.

٤١- عبد الرحمن وائل: منافسات التايكوندو للرجال وزن ٦٨كجم بعد تأهله لنهائى التصفيات الإفريقية المؤهلة.

٤٢- عبد الرحمن عرابى : منافسات الملاكمة للرجال وزن ٨١ كجم بعد تأهله لنهائى التصفيات الإفريقية المؤهلة.

٤٣- مصطفى عمرو : منافسات دفع الجلة للرجال بألعاب القوى بعد تخطيه الرقم المؤهل للأولمبياد بمسافة ٢١:١١ متر.

٤٤- عمر عصر و دينا مشرف : منافسات الزوجى المختلط لتنس الطاولة بعد فوزهم بكأس إفريقيا المؤهلة.

٤٥- ابتسام زايد : سباق الأومنيوم للسيدات فى منافسات الدراجات على المضمار بعد وجودها ضمن أول ١٣ لاعبة فى التصنيف الأوليمبى *ملحوظة : لاعبو الرماية المتأهلون للأولمبياد حجزوا المقاعد باسم مصر فقط بمعنى أنه من حق الاتحاد المصرى تحديد من يشارك باسم مصر فى الدورة الأوليمبية.