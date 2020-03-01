أهداف مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

احتضن ملعب “ويمبلي” بالعاصمة الإنجليزية لندن، المباراة النهائية في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في أهم مباريات اليوم الأحد 1-3-2020، بين فريقي مانشستر سيتي وأستون فيلا.

المباراة التي أذيعت على قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق “علي محمد علي”، وانطلقت في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “ويمبلي”، بإدارة من الحكم الإنجليزي “لي ماسون”.

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وتقدم مانشستر سيتي بعد مرور أول ربع ساعة عبر النجم الأرجنتيني “سيرجيو أجويرو”.

ثم عزز النتيجة للسكاي بلوز نجم وسط الميدان، رودريجو بتصويبة وسط تكتل داخل منطقة جزاء أستون فيلا، لتعتقد الجماهير أن النهائي قد حسم من النصف ساعة الأولى.

إلا أن جماهير الفيلانس كانت على موعد مع تقليص الفارق، قبل نهاية الشوط الأول، عبر التنزاني ساماتا برأسية قوية ورائعة.