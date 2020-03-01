أكثر من 1500 شرطي لتأمين الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

يشارك حوالي 1545 ضابط وجندي، في تأمين مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني، والتي تجمع في وقت لاحق اليوم الأحد، بين ريال مدريد وضيفه برشلونة.

ينتظر العالم أجمع الليلة أهم مباراة عبر جدول مباريات العام، والتي سوف يستضيف فيها فريق ريال مدريد غريمه برشلونة، على ملعب السانتياجو بيرنابيو، في إطار الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

واضطرت الشرطة لتعزيز تواجدها حول استاد “سانتياجو برنابيو”، نظرا لحساسية المباراة، التي تجمع بين الغريمين التاريخيين ريال مدريد وبرشلونة.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا يقدر بنحو 78 ألف مشجع، على الرغم من تهديدات فايروس كورونا الأخيرة، ووضع بنود جديدة في لوائح لجنة المسابقات الإسبانية.