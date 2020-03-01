- 1/2
- 2/2
يشارك حوالي 1545 ضابط وجندي، في تأمين مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني، والتي تجمع في وقت لاحق اليوم الأحد، بين ريال مدريد وضيفه برشلونة.
ينتظر العالم أجمع الليلة أهم مباراة عبر جدول مباريات العام، والتي سوف يستضيف فيها فريق ريال مدريد غريمه برشلونة، على ملعب السانتياجو بيرنابيو، في إطار الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.
واضطرت الشرطة لتعزيز تواجدها حول استاد “سانتياجو برنابيو”، نظرا لحساسية المباراة، التي تجمع بين الغريمين التاريخيين ريال مدريد وبرشلونة.
ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا يقدر بنحو 78 ألف مشجع، على الرغم من تهديدات فايروس كورونا الأخيرة، ووضع بنود جديدة في لوائح لجنة المسابقات الإسبانية.
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف.
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 1500 شرطي لتأمين الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.