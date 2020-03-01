شاهد أهداف مباراة مانشستر يونايتد و إيفرتون في الدوري الإنجليزي

اكتفى مانشستر يونايتد بنقطة واحدة من مواجهته لفريق إيفرتون على ملعب “جوديسون بارك”، بمدينة ليفربول، فى قمة مباريات اليوم الأحد 1-3-2020 ضمن منافسات الجولة الـ28 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل الشياطين الحمر المباراة بمعنويات عالية بعد التأهل إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، بعد إكتساحهم لفريق “كلوب بروج” بخماسية نظيفة.

المباراة التي أذيعت على قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق “جواد بدة”، انطلقت في تمام الساعة 14:00بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “جوديسون بارك”، بإدارة من الحكم الإنجليزي “كريس كافانا”، وشهدت تقدم صادم في النتيجة لنادي إيفرتون بعد هفوة غريبة من الحارس المتميز دافيد دي خيا.

وسعى اليونايتد إلى إستغلال سقوط “تشيلسي” منافسه المباشر على حجز المركز الرابع، والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، في فخ التعادل مع “بورنموث” أمس السبت، بتحقيق الإنتصار اليوم على إيفرتون لتقليص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة. لكن رجال المدرب أولي جونار سولشاير وضعوا في موقف حرج بعد ثلاث دقائق فقط من صافرة بداية اللقاء، بسبب تلك الهفوة التي اقترفها دافيد دي خيا في تشتيت كرة على حافة منطقة الجزاء أثناء ضغط المهاجم البرازيلي “كالفيرت لايون”، لترتطم الكرة في جسد الأخير وتعانق الشباك. Advertisements وردت العارضة هدفًا لمانشستر يونايتد في الدقيقة السابعة بعد تسديدة أطلقها لاعب الوسط الصربي “نيمانيا ماتيتش”. ولم يتأخر الهدف طويلاً بعد السيطرة الميدانية لمانشستر يونايتد على مجريات اللقاء، حيث أدرك نجم الفريق في الخمس مباريات الماضية “برونو فيرنانديز” هدف التعديل بتسديدة أرضية قوية ذهبت على أقصى يمين الحارس بيكفورد بعد تلقيه تمريرة من ماتيتش في الدقيقة 31. وغلب التوتر على اللقاء حيث أشهرت البطاقة الصفراء في نهاية الشوط الأول أربع مرات لكل من لوك شو وهاري ماجواير من مانشستر يونايتد، وكالفيرت لايون وديفيز من إيفرتون. وتحسن مردود إيفرتون خلال بداية الشوط الثاني مع خطورة واضحة في معظم محاولات مانشستر يونايتد على مرمى الحارس بيكفورد. بيكفورد والفار

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