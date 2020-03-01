بث مباشر | شاهد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في “صور لحظة بلحظة”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مصور لمباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو، في قمة قمم مباريات اليوم الأحد 1-3-2020 ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإسباني، بإدارة من الحكم الإسباني “أنطونيو ماثيو لاهوز”.

المباراة المنقولة على قناة بي إن سبورتس 3 بتعليق “حفيظ دراجي”، حدد لها أن تكون في المساء على الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، ما يعني أن سكان جنوب شرق آسيا لن يستطيعوا متابعة ما سيحدث على ملعب “سانتياجو برنابيو” بمدينة مدريد بأريحية كما في الأعوام الثلاث الأخيرة.

لمتابعة البث المباشر “المصور” لهذا الحدث الكبير بين ريال مدريد و برشلونة ، قم بتحديث هذه الصفحة كل خمس دقائق، ستجد صور بصفة مستمرة، سواء لجمهور ريال مدريد وبرشلونة أو للاعبي الفريقين أو لكلا المدربين زيدان وسيتين.

ويقبع الفريق الأبيض في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 53 نقطة من 25 مباراة، حيث حقق الفوز في 15 مناسبة، وتعادل في 8 وخسر مبارتين فقط كأقل الفرق هزيمة في الليجا، وسجل 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 17 هدف كأقوي خط دفاع.

على الجانب الآخر يدخل فريق البلوجرانا متصدر الدوري، المباراة بمعنويات عالية، بعد ما استعاد الفريق مستواه بقيادة مدربه الجديد “كيكي سيتين“، الذي انتزع تعادلاً ثمينًا من نابولي على الملعب الصعب “سان باولو”، وقبلها استعاد صدارة الدوري بإنتصاره على “إيبار”، بخماسية نظيفة.

وسيسعى البلوجرانا إلى تحقيق الفوز من أجل توسيع الفارق بينه وبين الفريق الملكي، إلى 5 نقاط، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 55 نقطة جمعها من 17 فوز و4 تعادلات، وخسر في 4 مناسبات، وسجل 62 هدفًا كأقوي خط هجوم في الليجا، واهتزت شباكه 29 مرة.

وتاريخيًا يتعادل الفريقان في عدد مرات الفوز، بـ 72 انتصارًا لكل منهما في تاريخ اللقاءات في الليجا، ومن حيث الأهداف يمتلك المرينجي في جعبته 286 هدفًا في شباك برشلونة، بينما يمتلك البلوجرانا 288 هدفًا في شباك مدريد.

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يذكر ان ريال مدريد لم يتذوق طعم الفوز في الدوري الإسباني على برشلونة في ملعبه منذ آخر إنتصار حققه الفريق بنتيجة (3-1)، في 25 أكتوبر 2014.

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ريال مدريد – برشلونة

???? ملعب سانتياجو برنابيو (مدريد – إسبانيا)

???? الدوري الإسباني (الأسبوع الـ26)

بث مباشر “مصور” لحظة بلحظة

* أهلاً بكم في هذا البث المباشر المصور لحظة بلحظة لمباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة.

* يتابع معكم المباراة في صور “محمود ماهر” .. لا تنسوا تحديث الصفحة كل خمس دقائق فقط لتكونوا معنا في الحدث.