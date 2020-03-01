نتيجة مباراة المصري البورسعيدي ونهضة بركان فى كأس الكونفدرالية الأفريقية

يستضيف المصري البورسعيدي نظيره نهضة بركان المغربي، فى أهم مباريات اليوم الأحد 1-3-2020 على “ستاد الجيش” بالسويس، فى ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

المباراة التي ستنقل على قناة بي إن سبورتس 7، بتعليق المعلق الرياضي الليبي ” محمد بركات”، ستنطلق فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت جرينتش.

مشوار الفريقين بالبطولة..

المصري بدأ البطولة من دور الـ 32 الأول، والذي واجه فيه نادي ماليندي من زنجبار، وتمكن من تحقيق الفوز عليه خارج أرضه بنتيجة 4-1، قبل أن يكرر الفوز إيابًا بنتيجة 3-1، ليتأهل إلى دور الـ 32 الثاني، والذي تمكن فيه من عبور عقبة نادي كوت دور من سيشيل، بعدما فاز عليه ذهابًا برباعية نظيفة، وإيابًا بهدفين دون رد.

وفي دور المجموعات، تمكن المصري البورسعيدي من احتلال المركز الثاني في المجموعة الأولى، خلف نادي بيراميدز المصري، بعدما حصد الفريق الساحلي 10 نقاط، من الفوز في 3 مباريات وتعادل وهزيمتين، وسجل لاعبوه 10 أهداف، واهتزت شباكهم بـ 9، ليضمن مقعدًا في ربع النهائي.

أما نهضة بركان فاستهل مشوراه في بطولة الكونفدرالية الأفريقية من دور الـ 32 الأول، وفيه تمكن من تخطى عقبة نادي أشانتي جولد الغاني، فرغم خسارته ذهابًا بنتيجة 2-3، إلا أن النادي المغربي نجح في الفوز إيابًا بنتيجة 2-0، ليحجز مقعده في الدور الموالي.

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وفي دور الـ 32 الثاني، واجه النادي البركاني نادي فوسا جينيور من مدغشقر، وتكررت أيضًا خسارته ذهابًا، لكن هذه المرة بنتيجة 2-0، لكن نهضة بركان نجح في العودة بالنتيجة إيابًا، وفاز بخماسية نظيفة، ليتأهل إلى دور المجموعات.

وفي دور المجموعات، نجح نهضة بركان في تصدر المجموعة الثالثة، بعدما جمع 11 نقطة، متفوقًا على زاناكو الزامبي الوصيف بفارق نقطة وحيدة، حيث تمكن النادي المغربي من الفوز في 3 مباريات وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة، وسجل لاعبه 13 هدفًا، فيما لم تهتز شباكهم سوى بـ 4 أهداف.

والفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أكادير والنصر الليبي، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين المصر وبركان 8 مارس الجارى بالمغرب.

وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

تاريخ المواجهات بين الفريقين..

ألتقي الفريقين من قبل فى مناسبة واحدة، فى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية عام 2018، فى مباراة الذهاب انتهي اللقاء بالتعادل السبلي فى بركان بالمغرب، وفى لقاء الإياب فاز المصري بهدف دون رد فى مدينة بورسعيد.

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