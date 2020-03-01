نتيجة مباراة النصر الليبي وحسنية أكادير المغربي فى كأس الكونفدرالية الأفريقية

يستقبل فريق النصر الليبي نظيره حسنية أكادير المغربي، فى أهم مباريات اليوم الأحد 1-3-2020، فى إطار منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بإداراة من الحكم الجنوب أفريقي “فيكتور جوميز”.

المباراة التي ستنقل على قناة بي إن سبورتس 7، بتعليق المعلق الرياضي الجزائري “عادل خلو”، ستنطلق فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت جرينتش، ومن المقرر ان تقام المباراة على “ملعب بتروسبورت” بالقاهرة.

وسوف يسعي اليوم فريق النصر لاستغلال مباراته أمام حسنية أكادير لتحقيق الفوز وتسهيل مهمته قبل مباراة الإياب بالمغرب.

وكان اللقاء الأخيرة للنصر الليبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية انتهي بالخسارة على ملعبه من حوريا كوناكري الغيني، سجلهما يونيفاسي هابا في الدقيقة 11 أما دراماني نيكيما في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

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على الجانب الآخر يسعي فريق أكادير لتحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية لتسهيل مهمته في الإياب على أرضية ملعبه ووسط جمهوره.

وكان اللقاء الأخير لأكادير في الكونفدرالية قد انتهي بالفوز على نادي بارادو الجزائري بثلاثية نظيفة، وسجل أسامة قيسمون في الدقيقتين 10 و72 إلى جانب يسري بوزوق في الدقيقة 95.

ومن المقرر ان تقام مباراة العودة بين حسنية أكادير والنصر الليبي في ملعب أدرار بالمغرب يوم الأحد 8 مارس المقبل.

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