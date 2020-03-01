النصيري ينقذ إشبيلية من فخ التعادل وبلباو يحقق اول انتصار منذ 3 أشهر

أنقذ المهاجم المغربي يوسف النصيري فريقه إشبيلية من السقوط في فخ التعادل مع ضيفه أوساسونا، بتسجيله هدف الفوز 3-2 في الوقت بدل الضائع من مباراة دراماتيكية ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد.



وبدا إشبيلية في طريقه لحصد النقاط الثلاث بعد إنهائه الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين، وتلقي حارس أوساسونا سيرخيو هيريرا بطاقة حمراء مباشرة في مطلع الثاني.



لكن الضيوف باغتوا إشبيلية، وتمكنوا من تحقيق التعادل في ظرف عشر دقائق رغم نقصهم العددي، قبل ان يعود النصيري مسجل الهدف الأول، ويمنح فريقه هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+3.



ورفع الدولي المغربي رصيده مع إشبيلية الى أربعة أهداف منذ انضمامه من ليغانيس في كانون الثاني/يناير الماضي، منها هدف التعادل الثمين (1-1) ضد المضيف كلوج الروماني في ذهاب دور الـ32 لـ"يوروبا ليغ"، والذي كان كافيا لتأهل إشبيلية بعد تعادل الفريقين سلبا في الإياب.



وبات في رصيد إشبيلية 46 نقطة في المركز الثالث موقتا، بفارق ثلاث نقاط عن ريال سوسييداد الرابع الفائز الجمعة بهدف على بلد الوليد، وأتلتيكو مدريد الخامس الذي يحل ضيفا على إسبانيول لاحقا.



ولم ينتظر إشبيلية طويلا لافتتاح التسجيل، وذلك عبر النصيري الذي انفرد بالمرمى وسدد بقوة بالقدم اليسرى (13).



وكما منح تمريرة الهدف الأول للنصيري، كان أوليفر توريس خلف الثاني، وهذه المرة عندما نفذ ركلة ركنية عن الجهة اليسرى حوّلها الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس رأسية الى داخل الشباك (45+1).



وبدا ان أوساسونا سيعاني بشكل إضافي في الشوط الثاني، لاسيما مع النقص العددي الذي أصابه إثر رفع الحكم كارلوس دل سيرو غراندي البطاقة الحمراء في وجه حارس مرماه هيريرا للمسه الكرة خارج منطقة الجزاء، وذلك بعد مراجعة مطوّلة لتقنية الفيديو "في ايه آر".



لكن الضيوف أعدوا لإشبيلية المتراجع هجوميا، ما لم يكن في الحسبان، إذ قلّصوا الفارق عبر رأسية أريداني هرنانديز (64).



وبعد عشر دقائق، ابتسمت تقنية الفيديو هذه المرة لصالح أوساسونا، مع احتساب الحكم لصالحه ركلة جزاء لوجود لمسة يد على سيرخيو اسكوديرو، نفذها روبرتو توريس قوية على يسار بونو (74).



لكن الكلمة الأخيرة كانت لإشبيلية والنصيري الذي هز الشباك من وضعية صعبة وبعد إرباك في منطقة جزاء أوساسونا، اذ تابع الكرة بالقدم اليسرى، لتمر بين مدافعي الضيوف، لاسيما بين ساقي قائده أويير (90+3).



- فوز أول لبلباو منذ أكثر من 3 أشهر -



وعلى ملعب "سان ماميس" وبعد مباراة متوترة رفع خلالها الحكم البطاقة الصفراء 12 مرة مشاركة بين الفريقين، حقق أتلتيك بلباو فوزه الأول منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وأتى على حساب الضيف فياريال بهدف سجله راوول غارسيا من ركلة جزاء في الدقيقة 56، في لقاء أضاع خلاله النادي الباسكي ركلة جزاء أخرى عبر إينياكي وليامس (66).



ولم يفز بلباو في آخر 10 مباريات في الدوري، وتحديدا منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر الماضي حين تغلب 2-صفر على غرناطة الذي سيكون خصمه المقبل الخميس في إياب نصف نهائي مسابقة الكأس (فاز بلباو على ذهابا على أرضه 1-صفر)، علما بأن النادي الباسكي أقصى برشلونة من ربع النهائي بالفوز عليه 1-صفر.



وفك النادي الباسكي عقدته في ملعبه أمام فريق "الغواصة الصفراء" وحقق فوزه الأول عليه بين جماهيره منذ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بهدف سجله في حينها راوول غارسيا نفسه.



ورفع بلباو رصيده الأحد الى 34 نقطة في المركز العاشر، في حين تجمد رصيد فياريال عند 38 في المركز الثامن بتلقيه الهزيمة الثانية تواليا والعاشرة هذا الموسم.



المصدر: فرانس برس