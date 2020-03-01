الكلاسيكو.. هل ترسم الأرقام ملامح القمة ؟

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" حيث تقام مواجهة الكلاسيكو رقم 180 بين ريال مدريد وغريمه برشلونة.



تعتبر مواجهة ريال مدريد وغريمه برشلونة أحد أشهر مباريات كرة القدم في العالم إن لم تكن الأشهر والأعظم على الإطلاق، لكنها تخضع كغيرها من المواجهات للغة الأرقام التي ترسم بعضاً من ملامحها وتكشف الكثير من أسرارها.



مباراة ريال مدريد وبرشلونة التي سيحتضنها ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مساء الأحد هي المواجهة رقم 180 بين الغريمين في منافسة الدوري الإسباني منذ اللقاء الأول في عام 1929.



منذ ذلك التاريخ فاز برشلونة على ريال مدريد في الليغا (72 مباراة)، بينما فاز ريال على النادي الكتالوني أيضاً (72 مباراة) في حين انتهت 35 مباراة بالتعادل.



برشلونة يتعملق في "سانتياغو برنابيو"



رغم صعوبة اللعب في معقل عظيم مثل "سانتياغو برنابيو" فإن ميسي ورفاقه لا يجدون صعوبات كبيرة في تحقيق الفوز على هذا الملعب التاريخي وأمام 80 ألفاً من الجمهور الملكي. ففي آخر 4 مباريات كلاسيكو لعبها في البرنابيو في الليغا حقق برشلونة العلامة الكاملة.



وما يعزّز فرضية فوز برشلونة أن ريال مدريد لم يفز في آخر 7 مباريات في الليغا ضد العملاق الكتالوني (تعادل 3 خسر 4).



إذا فشل ريال مدريد في تحقيق الفوز في مباراة مساء اليوم الأحد ستكون أسوا سلسلة نتائج له في تاريخ الكلاسيكو.



لكن من جهة أخرى، لا يقدم برشلونة عروضاً جيدة هذا الموسم خارج ملعبه، فقد فاز الفريق مباراة واحدة من آخر 4 خارج أرضه في الليغا، 3-2 ضد ريال بيتيس (تعادل 2 خسر 1)، وتلقى هدفين في كل مباراة من هذه المباريات الأربع.





تاريخ ميسي وآمال بنزيمة



مساء اليوم الأحد، سيصبح أسطورة برشلونة ليونيل ميسي أكثر لاعب مشاركة في تاريخ الكلاسيكو في جميع المنافسات (42 حالياً بالتساوي مع تشافي هرنانديز).



في المعسكر الآخر يأمل الفرنسي كريم بنزيمة أن يعود لمعانقة شباك برشلونة حيث عجز عن التسجيل في آخر 7 مباريات أمامهم وهي أطول سلسلة له في 39 مباراة لعبها في الكلاسيكو في جميع المنافسات وسجل خلالها 9 أهداف.



أرقام متقاربة بين زيدان وسيتيين



واجه مدرب برشلونة كيكي سيتيين ريال مدريد 8 مرات في الدوري واستطاع أن يحقق الفوز مرتين وتعادل مرتين وخسر 4 مباريات، لكن كلا الفوزين كانا أمام زيدان ليصبح المدرب الوحيد الذي فاز عليه مرتين في المنافسة.



ويخوض سيتيين أول مباراة كلاسيكو له حيث سبق أن واجه ريال مدريد عندما كان مدرباً للاس بالماس وريال بيتيس.



أما مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان فقد فاز مرتين فقط في 8 مباريات خاضها كمدرب أمام برشلونة في جميع المنافسات (فاز 3 تعادل 3)، كلاهما في البرنابيو وفي الليغا في أبريل 2017 (2-3) وديسمبر 2017 (0-3).



بعد خسارتهم في المباراة السابقة، ريال مدريد قد يخسر مباراتين متتاليتين في الدوري لثاني مرة تحت إمرة زين الدين زيدان ولأول مرة منذ آخر مباراتين في موسم 2018/2019.

المصدر: بي إن سبورت