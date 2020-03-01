اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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ويتطلع مانشستر سيتي إلى الفوز ليتوج بلقب كأس الرابطة للمرة الخامسة خلال سبعة أعوام والمرة الرابعة خلال آخر خمسة أعوام.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

ورغم كل الإمكانيات التي يحظى بها مانشستر سيتي ومديره الفني بيب جوارديولا، يرى أستون فيلا ومديره الفني دين سميث أن مباراة الغد تشكل فرصة مثالية لاستعراض قدرات الفريق.

وقال سميث في تصريحات لموقع نادي أستون فيلا على الإنترنت “أواصل التحدث مع اللاعبين بشأن مدى افتقادنا للألقاب نحن جميعا ندرك حاجتنا للبقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الفوز بالألقاب هو ما نمارس الرياضة من أجله. نحن نرغب في الفوز بالمباريات وكذلك الألقاب، وهذا من بين تلك الألقاب.”

وأضاف “لدينا تاريخ مبعث فخر في هذه البطولة، فقد فزنا بها خمس مرات، وأود أن أكون المدرب الذي قاد الفريق للفوز بها للمرة السادسة.”