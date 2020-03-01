رياضة | عاجل.. الإصابة تضرب ميسي قبل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإصابة تضرب ميسي قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة كبيرة من الجدل انتابت مشجعي الساحرة المستديرة، عقب إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، قبل انطلاق مواجهة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني "الليجا".

وقامت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بنشر مقطع فيديو لميسي أثناء وصوله للعاصمة مدريد، حيث ظهر عليه "عرج بسيط" في ساقه اليمنى، ما أثار الشكوك حول موقفه من المشاركة في الكلاسيكو.

ولم يكشف نادي برشلونة، عن أي إصابة قد تعرض لها قبل الكلاسيكو، وهو ما تعول عليه جماهير البلوجرانا من أجل مشاركته في القمة المرتقبة.

موعد مباراة الريال ضد برشلونة

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تنطلق مباراة الريال ضد برشلونة في تمام الساعة 10 مساء غدٍ بتوقيت القاهرة، والساعة 11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الريال ضد برشلونة

وتذاع مباراة الريال ضد برشلونة حصريًا عبر قناة بي إن سبورتس HD 3، وسيعلق على المباراة المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

والجدير بالذكر أن برشلونة يدخل المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 55 نقطة، متفوقا على غريمه التقليدي ريال مدريد بفارق نقطتين.