رياضة | قبل موقعة بريتوريا.. فايلر يخشى غياب ثلاثي الأهلي أمام صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل موقعة بريتوريا.. فايلر يخشى غياب ثلاثي الأهلي أمام صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخشى السويسري ريني فايلر المدير الفني للأهلي، غياب عناصر جديدة من الفريق، خلال مباراة صن داونز المقبلة في إياب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان 3 لاعبين في الأهلي قد اشتكوا من إصابات مختلفة، حيث يعاني علي معلول وأحمد فتحي من إجهاد في العضلة الأمامية، وجونيور أجايي من إجهاد في عضلة الساق.

Advertisements

ونبه فايلر مساعده توماس بينكلي مخطط الأحمال بضرورة تخفيف الحمل التدريبي للاعبين الثلاثة أثناء تواجد الفريق في جنوب إفريقيا ليكونوا جاهزين للقاء الإياب يوم السبت المقبل.

وفاز الأهلي ذهابا على صن داونز بهدفين سجلهما علي معلول.