رياضة | فوز الجزيرة والمصري وبرج العرب بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز الجزيرة والمصري وبرج العرب بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أختتمت مباريات الجولة السابعة عشر للمجموعة الثانية عشر بدوري القسم الثالث بثلاث لقاءات حيث نجح الجزيرة في تحقيق فوز كبير علي منافسة الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف ليواصل الجزيرة تصدرة للمجموعة برصيد 27 نقطة قبل جولة من نهاية مباريات المجموعة ويتوقف رصيد الهلال عند النقطة 24.

وفي ثاني المباريات نجح المصري السلوم في مواصلة إنتصاراتة ومواصلة ملاحقة الجزيرة في الصدارة بعد الفوز علي مركز شباب الحمام بهدفين نظيفين ليرفع رصيدة للنقطة ال27 ويتوقف رصيد مركز شباب الحمام عند النقطة 14 ويهبط رسميا في مفاجأة كبيرة للقسم الرابع.

وأختتمت اللقاءات بفوز غالي لمركز شباب برج العرب علي الشرطة بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيد برج العرب للنقطة 18 وينهي مبارياتة رسميا بالمجموعة وينتظر هزيمة شباب الضبعة الجولة القادمة من مركز شباب الحمام ليبقي رسميا بالقسم الثالث ، بينما توقف رصيد الشرطة عند النقطة السادسة وهبط رسميا للقسم الرابع.

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وكانت مباريات الجولة قد بدأت بالأمس حيث نجح فريق مطروح في تحقيق فوز مهم علي فريق الحرية بهدفين لهدف ليرفع مطروح رصيدة عند النقطة 23 ويدخل المنافسة بقوة لحجز تذكرة التأهل لدوري الترقي ، بينما توقف رصيد الحرية عند النقطة 20.

ترتيب المجموعة الثانية عشر

1- الجزيرة 27 نقطة

2- المصري السلوم 27 نقطة

3 الهلال 24 نقطة

4- مطروح 23نقطة

5- الحرية 20نقطة

6- برج العرب 18 نقطة

7- شباب الضبعة 17نقطة

8- مركز شباب الحمام 14نقطة

9- الشرطة 6نقاط