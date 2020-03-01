رياضة | بالمواعيد.. 5 مواجهات نارية تنتظر محمد صلاح مع ليفربول في مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالمواعيد.. 5 مواجهات نارية تنتظر محمد صلاح مع ليفربول في مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي لخوض 5 مواجهات نارية خلال شهر مارس في بطولة كأس الاتحاد الانجليزي و الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بالإضافة إلي بطولة دوري أبطال أوروبا.



تعرف علي مواعيد مباريات ليفربول في شهر مارس: يبدأ نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح مبارياته في شهر مارس بمواجهة قوية من العيار الثقيل أمام نادي تشيلسي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن في تمام الساعة العاشرة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة. Advertisements

بينما يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ثاني مواجهاته في شهر مارس أمام نظيره نادي بورنموث يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

وفي يوم الأربعاء الموافق 11 مارس يستضيف نادي ليفربول علي ملعبه ووسط جماهيره نظيره نادي اتلتيكو مدريد الإسباني ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.