رياضة | ناصر ملوي يفوز على مركز شباب القيس في القسم الثالث (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناصر ملوي يفوز على مركز شباب القيس في القسم الثالث (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر مركز شباب القيس من مركز شباب ناصر ملوي، بهدفين لهدف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب مطاي وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر لمسابقه دوري القسم الثالث للموسم الكروي 2019\2020.

وقد خاض فريق مركز شباب القيس هذه المباراه بتشكيله مكونه من : علي أحمد، مصطفي حسين، مينا فخري، عمر مصطفي هاشم، كريم عبدالواحد، علي كامل، حسام هارون، مصطفي زغلول، عماد رفعت، محمد ناجح، عمرو عبدالحميد.

وقد خاض فريق مركز شباب ناصر ملوي المباراه بتشكيله مكونه من : عمر فتحي، اشرف سمير، احمد عمر ،احمد محمد عبدالنظير، ابراهيم محمد ابراهيم، شريف محمد فتحي، عمرو محمد علي ، عمرو يحيي، حسام حسن زكي، علي قرني محمد، احمد خليفه.

بدأت المباراة قويه من جانب الفريقين حيث شهدت الدقيقة 5 راسيه لكن بعيده عن المرمي من حسام حسن، ثم في الدقيقة 13 كره لكن تعلو المرمي من عمرو عبدالحميد، وفي الدقيقة 20 كره قويه من اشرف سمير ثم في الدقيقة 25 تصويبه قويه من مصطفى زغلول لكن سهله في يد حارس ناصر ملوي، وفي الدقيقة 26 حل الحسيني فولي مكان اشرف سمير ، وحاول كلا الفريقين في الشوط الأول واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل ضائع لم تشهد اي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ثم أنطلق الشوط الثاني وشوط المدربين، حيث شهدت الدقيقة 4 تصويبه قويه من عمرو عبدالحميد لكن يتصدي لها حارس ناصر ملوي ببراعه، ثم في الدقيقة 7 حل أحمد رفعت مكان شريف محمد فتحي، ثم شهدت الدقيقة 10 تصويبه قويه من محمد ناجح جحا لكن تعلو المرمي، وفي الدقيقة 17 حل عمرو إبراهيم مكان كريم عبدالواحد، وفي الدقيقة 21 حل علي جمال مكان عمرو عبدالحميد، وفي الدقيقة 24 يحرز علي قرني الهدف الأول لمركز شباب ناصر ملوي.

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وفي الدقيقة 30 حل محمد حسين مكان أحمد خليفه، وفي الدقيقة 38 راسيه لكن بعيده عن المرمي من عمرو إبراهيم،واجري القيس التغيير الثالث له، واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل ضائع نجح فريق مركز شباب ناصر ملوي من إحراز الهدف الثاني عن طريق ابراهيم محمد، ليرد محمد ناجح جحا بهدف التقليص لتنتهي المباراه بفوز ناصر ملوي.

وقد أدار المباراه تحكيميا أشرف ربيع حكم ساحه، عاونه كل من ابراهيم ربيع مساعد أول، محمد عطا مساعد ثان، نبيل التركي مراقب مسابقات.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- أسمنت أسيوط 44 نقطة

2- مركز شباب ناصر ملوي 35 نقطة

3- القوصية 32 نقطة

4- نادي ملوي 31 نقطة

5- ناصر الفكرية 29 نقطة

6- ابوتيج 28 نقطة

7- مركز شباب القيس 22 نقطة

8- الهنداو 20 نقطة

9- مركز شباب سمالوط 20 نقطة

10 - بني مزار 19 نقطة

11- مركز شباب الخارجة 17 نقطة

12 - الوليدية 14 نقطة