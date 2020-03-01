رياضة | مباريات الأهلي في مارس .. موقعة «لوكاس ماستربيسز موريبي» الأبرز

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يترقب عشاق ومحبو الأهلي في مصر والوطن العربي مباريات المارد الأحمر في شهر مارس والذي يشهد الموقعة الأهم في ملعب «لوكاس ماستربيسز موريبي» حيث مباراة إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي.



الأهلي يهزم صن داونز بثنائية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد تغلب على منافسه في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، فريق صن داونز الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب «القاهرة الدولي» ليضرب الفريق الأحمر موعدا قويا في لقاء الإياب أمام بطل جنوب أفريقيا.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز ويخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أولى مبارياته في شهر مارس يوم 7_3 أمام مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، ضمن إطار منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب «لوكاس ماستربيسز موريبي» حيث يرغب رنيه فايلر المدير الفني للأحمر بتخطي عقبة الفريق الأبيض والأسود ورد إعتبار هزيمة الفريق الوسم الماضي بخماسية نظيفة على نفس الملعب.

مباريات الأهلي في بطولة الدوري المصري Advertisements ويستأنف الفريق الأحمر مبارياته في شهر مارس من خلال المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز الذي حسمه أبناء المدرب السويسري رنيه فايلر «إكلنيكيا» بتصدر جدول المسابقة برصيد 48 نقطة وبفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب أقرب الملاحقين ، ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي مباريات الشياطين الحمر في شهر 3 :-