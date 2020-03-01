رياضة | أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون مران الفريق بسبب المستحقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون مران الفريق بسبب المستحقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر بعض لاعبي فريق الزمالك مقر النادي مساء اليوم بدون خوض المران المحدد له من قبل الخامسة مساءًأ.

ورفض بعض لاعبي الفريق التدريب بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة ليتركوا النادي ويستقلوا سيارتهم بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم.

ويحاول مسئولو الزمالك إنهاء الأمر في الساعات المقبلة وصرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة للاعبين قبل السفر إلى تونس ومواجهة فريق الترجي.