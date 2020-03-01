رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة توتنهام وتعادل اليونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة توتنهام وتعادل اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي بخسارة مفاجئة لليفربول بثلاثية نظيفة على يد واتفورد وتعتبر تلك الخسارة الأولى للحمر في الدوري هذا الموسم ثم خسارة توتنهام على يد وولفرهامبتون، بينما تأجلت مباراة مانشستر سيتي وآرسنال.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تصدر خسارة ليفربول وتوتنهام في الجولة الثامنة والعشرين .

1- ليفربول 79 نقطة من 28 مباراة.

2- مانشستر سيتي 57 نقطة من 27 مباراة.

3- ليستر سيتي 50 نقطة من 28 مباراة.

4- تشيلسي 45 نقطة من 28 مباراة.

5- مانشستر يونايتد 42 نقطة من 28 مباراة.

6- وولفرهامبتون 42 نقطة من 28 مباراة.

7- توتنهام 40 نقطة من 28 مباراة.

8- شيفيلد يونايتد 40 نقطة من 27 مباراة.

9- بيرنلي 38 نقطة من 28 مباراة.

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10- آرسنال 37 نقطة من 27 مباراة.

11- إيفرتون 37 نقطة من 28 مباراة.

12- كريستال بالاس 36 نقطة من 28 مباراة.

13- ساوثهامبتون 34 نقطة من 28 مباراة.

14- نيوكاسل يونايتد 32 نقطة من 28 مباراة.

15- برايتون 28 نقطة من 28 مباراة.

16- وستهام يونايتد 27 نقطة من 28 مباراة.

17- واتفورد 27 نقطة من 28 مباراة.

18- بورنموث 27 نقطة من 28 مباراة.

19 - أستون فيلا 25 نقطة من 27 مباراة.

20 - نوريتش سيتي 21 نقطة من 28 مباراة.