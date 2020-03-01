رياضة | الزمالك: ضغط الترجي سيتحول ضدهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك: ضغط الترجي سيتحول ضدهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على أنهم سيلعبوا مواجهة الإياب أمام الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا دون التفكير في نتيجة اللقاء الأول بشكل نهائي.

وتغلب الزمالك على الترجي التونسي بنتيجة 3-1 يوم الجمعة الماضي على ستاد القاهرة.

وأكد أنور في تصريحات عبر أثير الشباب والرياضة أن الزمالك سيخوض مباراة العودة وكأن نتيجة المواجهة الأولى هي التعادل السلبي.

وأشار إلى أن الضغوطات التي يقوم بها مسئولي الترجي قد تأتي بتأثير سلبي على لاعبيهم خلال مواجهة الإياب في تونس، موضحًا أن الزمالك يمتلك لاعبين أصحاب شخصية وخبرات كبيرة وقادرين على التعامل مع الضغط بصورة إيجابية.

وتسافر بعثة الزمالك إلى تونس يوم الثلاثاء المقبل إستعدادًا للقاء الإياب.