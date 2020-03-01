رياضة | زيدان والمجهول.. مباريات نارية لريال مدريد في مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان والمجهول.. مباريات نارية لريال مدريد في مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد جدول مباريات ريال مدريد الإسباني خلال شهر "مارس" العديد من اللقاءات الهامة للفريق الملكي على الصعيدين المحلي والأوروبي، والتي ستكون مؤثرة بشكل كبير في مسيرة الفريق بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يستهدف استعادة صدارة الدوري الإسباني خلال شهر مارس الجاري من غريمه برشلونة، كما يتطلع لحسم تأهله لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال هذا الشهر.

يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، متأخرًا بنقطتين خلف فريق برشلونة الإسباني المتصدر برصيد 55 نقطة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر "مارس" الحالي:-

- برشلونة × ريال مدريد:

يفتتح فريق ريال مدريد مبارياته خلال شهر مارس بمواجهة غريمه فريق برشلونة في الكلاسيكو الإسباني في تمام العاشرة مساءًا، اليوم الأحد 1 مارس، على أرضية ستاد سانتياجو برنابيو في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

- ريال بيتيس × ريال مدريد:

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يلتقي ريال مدريد مع نظيره ريال بيتيس على ستاد "بنيتو فيامارين" يوم الأحد الموافق 8 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

- ريال مدريد × إيبار:

يواجه فريق ريال مدريد نظيره إيبار يوم الجمعة الموافق 13 مارس علي أرضية ستاد "سانتياجو برنابيو" في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

- مانشستر سيتي × ريال مدريد:

يخوض فريق ريال مدريد مواجهة نارية ضد مانشستر سيتي يوم 17 مارس الجاري على ستاد "الاتحاد" معقل الفريق الإنجليزي في مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وانتهت مباراة الذهاب بخسارة الملكي 2-1.

- ريال مدريد × فالنسيا:

يختتم فريق ريال مدريد مبارياته في شهر مارس بمواجهة فريق فالنسيا على ملعبه "سانتياجو برنابيو" يوم 21 مارس ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الاسباني.