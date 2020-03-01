رياضة | ماذا ينتظر برشلونة في مارس؟.. البداية مع الكلاسيكو وخطوة حاسمة بالأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا ينتظر برشلونة في مارس؟.. البداية مع الكلاسيكو وخطوة حاسمة بالأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر فريق برشلونة الإسباني عدة مواجهات قوية خلال شهر "مارس" الجاري في مختلف البطولات، سواء الدوري الإسباني أو بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويفتتح فريق برشلونة مبارياته خلال شهر مارس بمواجهة نارية اليوم الأحد 1 مارس ضد غريمه التقليدي ريال مدريد في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، والتي ستقام على ستاد "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن الريال صاحب المركز الثاني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات برشلونة خلال شهر "مارس" الجاري:-

- برشلونة × ريال مدريد:

تقام مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو الإسباني في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد 1 مارس، على أرضية ستاد سانتياجو برنابيو معقل النادي المدريدي في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

- برشلونة × ريال سوسيداد:

Advertisements

يلتقي فريق برشلونة على ملعبه "كامب نو" مع فريق ريال سوسيداد يوم السبت المقبل 7 مارس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

- مايوركا × برشلونة

يخوض فريق برشلونة مواجهة سهلة نسبيا في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني ضد فريق ريال مايوركا صاحب المركز الثامن عشر في ترتيب المسابقة، يوم السبت الموافق 14 مارس على ملعب الأخير.

- برشلونة × نابولي:

يستضيف فريق برشلونة نظيره نابولي الإيطالي يوم 18 مارس الجاري على ستاد "كامب نو" ضمن لقاء إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل 1-1.

- برشلونة × ليجانيس:

المباراة الأخيرة لفريق برشلونة في شهر مارس ستكون أمام فريق ليجانيس يوم 22 من الشهر الحالي، على ستاد "كامب نو" ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.