رياضة | أول تعليق من مدرب بيراميدز عقب الفوز على زاناكو بثلاثية في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب بيراميدز عقب الفوز على زاناكو بثلاثية في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز سعادته الكبيرة بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على حساب زاناكو الزامبي في لوساكا، وقطع شوط كبير نحو نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق بيراميدز فوزا كاسحا على مضيفه زاناكو بطل زامبيا بثلاثة أهداف دون مقابل سجلهم علي جبر ومحمد فاروق وعبد الله السعيد، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية بلوساكا.

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ووصف تشاتشيتش خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، لاعبي بيراميدز بالرجال وأنهم أظهروا قدرات رائعة أمام خصم صاحب خبرات أفريقية كبيرة، ونفذوا تعليمات الجهاز الفني بكل تفاصيلها ونجحوا في العودة للقاهرة بفوز كبير، مشيرا إلى أن خبرات لاعبيه وروحهم كانت سبب الانتصار.

ووجه المدير الفني الشكر لجهازه المعاون الذي عمل بجهد شديد طوال الفترة الماضية وتابع كل نقاط القوة والضعف بالفريق وعمل عليها خلال الفترة الماضية، وهو ما ظهر واضحا خلال لقاء بطل زامبيا، مشددا على أنه اعتمد أسلوب المفاجأة في مواجهة بطل زامبيا حيث فاجأه بالتشكيل وطريقة اللعب وكذلك تفاجأ الجميع بأسلوب قيادته للقاء وتشكيلته التي حققت النجاح والانتصار.

تشاتشيتش شدد على أن خطته وتشكيله المفاجئ كان هدفه إرباك الفريق صاحب الأرض وهو ما حدث بالفعل ونجح بيراميدز في تسجيل هدف مبكر فتح أمامه الطريق لإنهاء اللقاء بثلاثية نظيفة، موضحا أنه سيغلق سريعا ملف مباراة بطل زامبيا ويركز على لقاء العودة وحسم التأهل بجانب مباريات الدوري الممتاز التي يحتاج الفريق لتحسين مكانه في جدول ترتيبه.