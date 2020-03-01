رياضة | وولفرهامبتون يقلب الطاولة على توتنهام.. واليونايتد يفلت من كمين إيفرتون بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وولفرهامبتون يقلب الطاولة على توتنهام.. واليونايتد يفلت من كمين إيفرتون بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق وولفرهامبتون في تحقيق فوز مثير على حساب فريق توتنهام هوتسبر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب توتنهام الجديد ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل بيرجويجن هدف فريق توتنهام الاول في المباراة، قبل أن يتعادل دوهيرتي الولفز، بينما تقدم سيرجو أوربيه مرة أخرى للسبيرز، ولكن عاد فريق ولفرهامبتون ليسجل هدفين عن طريق جوتا وراؤول خيمينز.

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بينما تعادل فريق مانشستر يونايتد مع فريق إيفرتون بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوديسون بارك.

وأحرز دومنيك كوليفرت لوين هدف فريق إيفرتون الوحيد في المباراة، بينما تعادل اللاعب البرتغالي المتألق برونو خيمينز لمانشستر يونايتد.