رياضة | عاجل.. مفاجآت في تشكيل استون فيلا ومانشستر سيتي بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت في تشكيل استون فيلا ومانشستر سيتي بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نظيره نادي مانشستر سيتي بعد قليل في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية والتي ستجمع بين الفريقين علي ملعب ويمبلي الشهير بالعاصمة الإنجليزية لندن في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

وشهدت تشكيلة نادي استون فيلا تواجد لاعب منتخبنا الوطني أحمد المحمدي أساسيا بينما جاء محمود حسن تريزيجيه علي مقاعد البدلاء وجاءت تشكيلة نادي استون فيلا الرسمية للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي: نيلاند.

خط الدفاع: مينجز، إنكليزي، تارجيت، أحمد المحمدي.

خط الوسط: دوجلاس لويز، نكامبا، جالبيرت.

Advertisements

خط الهجوم: جاك جريليش، أنور الغازي، علي سماتا.

بينما جاءت تشكيلة نادي مانسشتر سيتي الرسمية للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي: برافو

خط الدفاع: والكر، ستونز، سيشينكو، فودين

خط الوسط: دافيد سيلفا، رودريجو، الكاي جوندوجان، فيرناندينو

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، أجويرو.