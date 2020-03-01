رياضة | الموعد الأخير للاعبي الزمالك بسبب المستحقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الموعد الأخير للاعبي الزمالك بسبب المستحقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعد مسئولو نادي الزمالك اللاعبين بالحصول على المستحقات المالية المتأخرة قبل السفر إلى تونس لمواجهة الترجي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال افريقيا.

وشدد مسئولو الزمالك على اللاعبين بالإفراج عن المستحقات المالية في الساعات المقبلة وقبل رحلة تونس للحفاظ على تركيزهم وعدم تشتيت ذهنهم بأي أمور بعيدة عن المستطيل الأخضر.

وتغلب الزمالك على الترجي بنتيجة 3-1 على ستاد القاهرة.

وكان لاعبو الزمالك قد طلبوا سرعة الحصول على مستحقاتهم المتأخرة بعد الحصول على أكثر من وعد من جانب الإدارة.