رياضة | مباريات مرتقبة لأرسنال في مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات مرتقبة لأرسنال في مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق أرسنال الإنجليزي للعديد من المباريات الهامة والقوية، التي تنتظر الفريق خلال شهر مارس الجاري.

وكان من المقرر أن يفتتح الفريق مواجهات شهر مارس هذا اليوم مع مانشستر سيتي في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن انشغال الأخير بمواجهة أستون فيلا في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كأس كاراباو" أدى لتأجيل المباراة.

وستقتصر مواجهات أرسنال في مارس على المستوى المحلي فقط، بعد أن ودع دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي أمام ضيفه أوليمبياكوس اليوناني بهدفين مقابل هدف، في مباراة امتدت لأشواط إضافية.

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ويحتل أرسنال المركز العاشر في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة من 27 مباراة، بينما يتواجد في دور الـ16من بطولة كأس الإتحاد النجليزي، وإليكم جدول مباريات الجانرز في مارس، مع الوضع في الإعتبار أن المواعيد بتوقيت القاهرة.

1- 2 مارس - بورتسموث – كأس الإتحاد الإنجليزي الدور الخامس "دور الـ16" – ملعب فراتون بارك – الساعة العاشرة إلا ربع مساءاً.

2- 7 مارس – وست هام يونايتد – الدوري الإنجليزي الجولة 29 – ملعب الإمارات – الساعة الخامسة مساءاً.

3- 14 مارس – برايتون – الدوري الإنجليزي الجولة 30 – ملعب أميركان إكسبريس – الساعة الخامسة مساءاً.

4- 22 مارس – ساوثهامبتون – الدوري الإنجليزي الجولة 31 – ملعب سانت ماري – الساعة السادسة والنصف مساءاً.