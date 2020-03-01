الامارات | حمدان بن محمد يوجه بإقامة "ماراثون رحلة الهجن" لغير المواطنين من العام المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يوجه بإقامة "ماراثون رحلة الهجن" لغير المواطنين من العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بإقامة "ماراثون رحلة الهجن" المخصص للمشاركين غير المواطنين، وإدراجه على أجندة فعاليات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث السنوية ليصبح بذلك سباقاً دورياً يُنظم كل عام خلال مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الأصيلة.

وجاء الإعلان عن الماراثون بعد أسبوعين من تاريخ تنظيم النسخة التجريبية التي أقيمت في 12 فبراير المنصرم، وتكللت بالنجاح مع السباق الذي خاضه ثلاثة عشر متسابقا من فرسان الصحراء الذين التحقوا بنسخ سابقة من رحلة الهجن التي ينظمها المركز وسينظم الماراثون ابتداء من العام المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عبدالله حمدان بن دلموك: "تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم سينظم المركز ماراثون رحلة الهجن بصورة رسمية كل عام، ويكون باب المشاركة مفتوحاً فيه لجميع الأجانب المقيمين على أرض الدولة والزائرين من الخارج، وبدون شروط أو قيود تحد من مشاركتهم ..وسيوفر لهم المركز التدريبات اللازمة للراغبين بتعلم ركوب الهجن والمشاركة في هذا الماراثون الخاص ..وسينظم المركز قبل الماراثون سباقا تجريبيا يثبت جدارة الشخص الذي سجل لهذا الماراثون وجاهزيته على خوض السباق".

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وأوضح ابن دلموك بأن هذا الماراثون لم يسبق له مثيل، ويؤكد مسيرة الدولة في التميز بكافة المجالات، فالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله في بداية التسعينيات قد قام بدعم ناد رياضي في ألمانيا للتدريب على ركوب الجمال وقدموا عرضاً رائعاً أمامه في تلك الفترة ..وبعد نحو 30 عاماً يعيد سمو ولي عهد دبي، إرساء نفس التوجه ويثبت بأن كل حكومة تأتي لتكمل المسيرة الواضحة التي أسسها الآباء والأجداد. فمثل هذه المبادرات تؤكد أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، هو الداعم الأكبر لمثل هذه الأنشطة التراثية سواء كانت محلية أو عالمية.

وأشار إلى أن دور المركز هو تنفيذ توجيهات سمو ولي عهد دبي، وتحقيق رؤيته ورؤية الحكومة في الأطر التراثية الرامية لنشر السلام بين مختلف شعوب العالم وثقافاتهم.

وبلغت قيمة جوائز النسخة التجريبية لماراثون رحلة الهجن أكثر من 350 ألف درهم، وأقيم حفل التكريم أمس في العزبة المخصصة للتدريب، حيث حصلت الفائزة بالمركز الأول، الصينية اليكسيس، على سيارة، فيما حصل المتسابقون حتى المركز الثالث عشر على جوائز نقدية.