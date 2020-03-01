شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتعاقد رسميًا مع إيهاب جلال ويبدأ تدريب الفريق غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام مع إيهاب جلال رسميا لتولي منصب المدير الفني لفريق الكرة في المرحلة المقبلة، خلفا للنيجيري إيمانويل أمونيكي.

وتم ضم حمد ابراهيم ومصطفي كمال إلى الجهاز المعاون لإيهاب جلال.

Advertisements

ومن المقرر أن يبدأ إيهاب جلال مهامه رسميا بقيادة مران الفريق غدا، استعدادا لمباراة أسوان المقرر إقامتها في الخامسة مساء يوم 12 مارس الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الثامنة عشرة للدوري.

وعقد مجلس إدارة المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام جلسة مع إيهاب جلال بعد عودة المدرب من اداء مناسق العمرة امس واتفق الطرفان على شروط التعاقد، وتفاصيل خطة عمل الجهاز الفني الفني الجديد في المرحلة المقبلة لاستعادة مكانة المقاصة في ترتيب جدول الدوري.

وقرر مجلس إدارة المقاصة تعيين النيجيري إيمانويل أمونيكي مشرفا عاما لأكاديميات المقاصة المقرر تدشين فروعها بعدد من الدول الأفريقية، والتي تم افتتاح أول فروعها مؤخرا بدولة تنزانيا.

وابدي ايهاب جلال سعادته بالعودة لتدريب المقاصة مؤكدا انه عاد لبيته ولم يتحدث في أي شروط مادية مع اللواء عبدالسلام في ظل العلاقة القوية والتفاهم بينهما، وكل ما يسعي اليه هو اعادة المقاصة لمكانتها وسط الكبار في الدوري.