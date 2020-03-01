شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استشارة الطبيب.. «الخطيب» رئيسًا لبعثة الأهلي في جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترأس محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم، المتجهة إلى جنوب إفريقيا مساء اليوم الأحد؛ لمواجهة صن داونز في إياب دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا، المحدد لها الثالثة عصر السبت المقبل.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، جاء ترأس الخطيب لبعثة فريق الكرة؛ لأهمية اللقاء الحاسم والمرتقب في مسيرة الفريق الإفريقية، وتأكيدًا على توفير كل الدعم والمساندة للاعبين والجهاز الفني في هذه المحطة الفاصلة في مشوار دور رابطة الأبطال، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود بتخطي عقبة صن داونز والحصول على بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي، وقطع خطوة جديدة في مشوار استعادة اللقب الإفريقي.

Advertisements

وبحسب الموقع، أجرى الخطيب، اتصالا هاتفيا بالطبيب المعالج له؛ من أجل استشارته بشأن السفر إلى جنوب إفريقيا؛ في ظل استمرار معاناة رئيس الأهلي من بعض آلام الظهر، ونظرًا لطول رحلة السفر إلى جوهانسبرج التي تستغرق 8 ساعات تقريبًا، بالإضافة إلى الوقت الذي يحتاجه للانتقال بعدها من العاصمة جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التي تقام بها المباراة.

ونصح الطبيب المعالج رئيس الأهلي بارتداء الحزام الطبي طوال فترة الرحلة؛ لتقليل آلام الظهر.

جدير بالذكر أن الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على صن داونز أمس، بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.