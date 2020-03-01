شكرا لقرائتكم تعرف على رسالة وليد سليمان لمروان محسن بعد الهجوم الجماهيرى ضده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه وليد سليمان نجم النادي الأهلي رسالة لزميله في الفريق مروان محسن بعد الهجوم على الأخير في الفترة الماضية.

وكتب وليد سليمان على صورة قام بنشرها لمروان محسن تعليقا جاء نصه كالتالى: "هايل يا صاحبي كتير مش بياخدوا بالهم من أدوارك لينا في الملعب وإن شاء الله الماتش الجاي تهدي لي الجون إلي هاتجيبه" .

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وليد سليمان

وتغادر بعثة فريق الأهلى فى الحادية عشرة مساء اليوم، الأحد، إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز فى 7 مارس المقبل بإياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تستغرق رحلة الأهلى إلى جنوب أفريقيا ثمانى ساعات و10 دقائق حيث من المقرر أن تصل البعثة جوهانسبرج فى السابعة و10 دقائق من صباح غد، الاثنين، على أن تستقل البعثة الأهلاوية حافلة من جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة وتستغرق الحافلة قرابة الـ60 دقيقة.

وتراجعت إدارة النادى عن فكرة السفر إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة واستقرت على السفر عبر خطوط الطيران العادية، وكانت إدارة الأهلى تُفكر فى السفر إلى جنوب أفريقيا عبر طائرة خاصة للتقليل من الإجهاد، وحتى لا يُصاب اللاعبون بحالة من الإرهاق والملل نتيجة الرحلة الطويلة، قبل أن يتراجع مسئولو النادى عن هذه الفكرة لأن السفر إلى جنوب أفريقيا سيكون مُباشرة ولن يتخلل الرحلة أية ترانزيت ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى.