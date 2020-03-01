شكرا لقرائتكم الخطيب رئيسا لبعثة الأهلى في جنوب أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر أن يترأس محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى جنوب إفريقيا مساء اليوم الأحد؛ لمواجهة صن داونز في إياب دور الـ8 بدوري رابطة الأبطال المحدد لها الثالثة عصر السبت المقبل.

جاء ترأس الكابتن الخطيب لبعثة فريق الكرة؛ نظرًا لأهمية اللقاء الحاسم والمرتقب في مسيرة الفريق الإفريقية، وتأكيدًا على توفير كل الدعم والمساندة للاعبين والجهاز الفني في هذه المحطة الفاصلة في مشوار دور رابطة الأبطال.. وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود بتخطي عقبة صن داونز والحصول على بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي، وقطع خطوة جديدة في مشوار استعادة اللقب الإفريقي.

وقام الكابتن الخطيب بإجراء اتصال هاتفي بالطبيب المعالج له؛ من أجل استشارته بشأن السفر إلى جنوب إفريقيا؛ في ظل استمرار معاناة رئيس الأهلي من بعض آلام الظهر، ونظرًا لطول رحلة السفر إلى جوهانسبرج التي تستغرق 8 ساعات تقريبًا، بالإضافة إلى الوقت الذي يحتاجه للانتقال بعدها من العاصمة جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التي تقام بها المباراة.

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ونصح الطبيب المعالج رئيس الأهلي بارتداء الحزام الطبي طوال فترة الرحلة؛ لتقليل آلام الظهر.

وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا على صن داونز أمس بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.