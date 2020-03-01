شكرا لقرائتكم تعرف على الجهاز المعاون لـ إيهاب جلال فى المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة مصر المقاصة برئاسة محمد عبد السلام على اختيار إيهاب جلال المدير الفني السابق للمصرى البورسعيدى على قيادة الفريق فنيا خلفا للنيجيرى إيمانويل امونيكى الذى رحل عن الفريق الفيومى بشكل ودى وتم تعيينه مشرفا عاما لاكاديميات المقاصة بدول أفريقيا .

ويعاون إيهاب جلال في مهمته مع مصر المقاصة كل من حمد إبراهيم كمدرب عام وجمال عمر وأحمد حسام ميدو كمدربين ومصطفى كمال كمدرب لحراس المرمى وهشام مصطفى طبيبا للفريق .

ومن المقرر أن يبدأ إيهاب جلال مهامه رسميا بقيادة مران الفريق غدا، استعدادا لمباراة أسوان المقرر إقامتها في الخامسة مساء يوم 12 مارس الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الثامنة عشرة للدوري.

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وعقد مجلس إدارة المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام جلسة مع إيهاب جلال بعد عودة المدرب من اداء مناسق العمرة امس واتفق الطرفان على شروط التعاقد، وتفاصيل خطة عمل الجهاز الفني الفني الجديد في المرحلة المقبلة لاستعادة مكانة المقاصة في ترتيب جدول الدوري.

وقرر مجلس إدارة المقاصة تعيين النيجيري إيمانويل أمونيكي مشرفا عاما لأكاديميات المقاصة المقرر تدشين فروعها بعدد من الدول الأفريقية، والتي تم افتتاح أول فروعها مؤخرا بدولة تنزانيا.

وابدي ايهاب جلال سعادته بالعودة لتدريب المقاصة مؤكدا انه عاد لبيته ولم يتحدث في اي شروط مادية مع اللواء عبدالسلام في ظل العلاقة القوية والتفاهم بينهما ، وكل ما يسعي اليه هو اعادة المقاصة لمكانتها وسط الكبار في الدوري.