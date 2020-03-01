شكرا لقرائتكم 3 قرارات مهمة للمجلس الدولى لكرة القدم بحضور أبو ريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم هاني أبوريدة عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي والأفريقي لكرة القدم، مشاركته في اجتماعات المجلس الدولي لكرة القدم "IFAB" بمدينة بلفاست بأيرلندا الشمالية، ممثلا للاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، وشارك معه عن فيفا، السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، وكوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، وعضو المجلس التنفيذي بالفيفا، وفيكتور مونتجاليني رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى، كونكاكاف، ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة لأرسين فينجر مدير التطوير الفني بالاتحاد الدولي.



اجتماعات إيفاب (1)



اجتماعات إيفاب (2)

وقرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “إيفاب” والذي يعني بكل ما يخص دستور كرة القدم في العالم، خلال جمعيته العمومية الـ134 في بلفاست بأيرلندا الشمالية، عدة قرارات هامة، منها السماح باختبار إجراء تبديل للاعبين الذين يتعرضون لارتجاج دماغي خلال منافسات كرة القدم في كافة منافسات اللعبة بداية من دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الصيف.



اجتماعات إيفاب (3)



اجتماعات إيفاب (4)

وخلال الاجتماع، وافق مجلس كرة القدم العالمي على وضع بروتوكول سيستخدم في اختبار لتبديل اللاعبين بحال الارتجاج الدماغي”، وهي مسألة تشكل مصدر قلق كبير لصحة اللاعبين.

Advertisements

كما أقر المجلس وضع ضوابط جديدة في قانون اللعبة لوضع حد للتعديات بين اللاعبين أنفسهم وضد مسئولي كرة القدم الذين يديرون المنافسات.

كما أثنى المجلس على تجربة المساعدة التليفزيونية للحكام "VAR" وسوف يتم توسيع استخدامها في كل الاتحادات والمنافسات من خلال دعم من صندوق خاص لتحفيز استخدام تلك التقنية في ملاعب كرة القدم بالعالم.