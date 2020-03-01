شكرا لقرائتكم وايلدر يطلب نزالا ثأريا من فيوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت تقارير صحافية يوم السبت أن الأميركي ديونتاي وايلدر فعّل بندا تعاقديا يطلب بموجبه نزالا ثأريا من البريطاني تايسون فيوري على لقب المجلي العالمي للملاكمة في فئة الوزن الثقيل، ويتوقع أن يقام في وقت لاحق هذا العام.

وكان فيوري قد تفوق بالضربة القاضية الفنية على وايلدر في النزال الذي أقيم بينهما في مدينة لاس فيغاس الأميركية نهاية الأسبوع الماضي، بعد نحو 14 شهرا من لقاء أول بينهما انتهى بالتعادل واحتفاظ وايلدر بلقبه.

وبحسب ما نقلت شبكة "بي تي" البريطانية وموقع "ياهو سبورتس" الأميركي عن مروّجي النزال، فعّل وايلدر رسميا بندا في عقد المواجهة الأخيرة يتيح له طلب إقامة نزال جديد، ويتوقع أن يكون في يوليو.

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وفي شريط مصور بثه على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، ألمح وايلدر إلى ذلك بتأكيده أنه سيعود "خلال بضعة أشهر".

أضاف "سأعود. سأنبعث من الرماد متل طائر العنقاء وأستعيد اللقب (...)أراكم مجددا خلال بضعة أشهر، لأن الحرب لا تزال في بدايتها".

وكان البريطاني فيوري (31 عاما) قد سطوته في نزال الإعادة، وحسمه بقرار الحكم في الجولة السابعة، لينهي بذلك احتكار منافسه الأميركي (34 عاما) للقب لخمسة أعوام.