رونالدو في خطر.. كورونا يضرب اليوفنتوس.. والدوري الإيطالي مهدد بالإلغاء

كتب: ضياء السقا

قرر نادي يوفنتوس الإيطالى تعليق جميع الأنشطة التدريبية الخاصة بفريق الشباب تحت 23 عاماً بشكل مؤقت، وخضوع اللاعبين للإشراف الطبي ووضعهم في الحجر الصحي، كإجراء احترازى بعد الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت إدارة يوفنتوس، في بيان رسمي، إنه تم إيقاف جميع الحصص التدريبية الخاصة بفريق الشباب، ووضع اللاعبين في الحجر الصحي بعد ظهور نتائج إيجابية لإصابة العديد من لاعبى بيانيزى المنافس في دورى الدرجة الثالثة الإيطالى بفيروس كورونا.

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وأضاف البيان أن فريق شباب السيدة العجوز تقابل مع بيانيزى فى 23 فبراير الماضى، ومر أسبوع من المباراة بدون ظهور أعراض للاعبى شباب يوفنتوس، لكنهم يخضعون للإشراف الصحى.

وانتشرت كورونا بشكل كبير في إيطاليا، ووصل عدد المصابين لأكثر من 900 حالة، وتوفيت 29 حالة متاثرة بالفيروس.

ويواجه الدوري الإيطالي، شبح الإلغاء، بعد تفشي الفيروس في البلاد، مما دفع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لتأجيل عدد كبير من المباريات.