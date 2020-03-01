أزمة في برشلونة تسبق نزال الكلاسيكو ضد ريال مدريد

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







رغم استعادة نادي برشلونة صدارة الترتيب العام للدوري الاسباني وعودته بنتيجة التعادل الايجابي امام نابولي الإيطالي في ذهاب الدور الثمن النهائي لدوري ابطال اوروبا الا ان المعطيات التي تسبق نزاله امام غريمه ريال مدريد في كلاسيكو الليغا مساء الاحد لا تطمئن جماهيره.

ووجد كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة نفسه في موقف لا يحسد عليه بعد تقلص التعداد الجاهز للمباريات القادمة بما فيها مباراة الكلاسيكو بسبب اصابة عدد من اللاعبين الاساسيين او تعرضهم للإيقاف اضافة الى عدم قيد اخرين في اللائحة الاوروبية مما يفرض عليه اللعب باللاعبين المتواجدين امامه دون خيارات اخرى امامه.

ومن اصل عشرين لاعبا في الفريق الاول لبرشلونة لا يوجد سوى 12 لاعبا جاهزا في الوقت ومؤهلين بدنيا وقانونيا لخوض المباريات الرسمية المحلية والقارية بينما هناك ثمانية عناصر خارج مجال الخدمة بعضهم يغيب عن لقاء الكلاسيكو والبعض الاخر عن لقاء الاياب ضد نابولي بعد نحو ثلاثة اسابيع فضلا عن مباريات محلية اخرى في الليغا.

Advertisements

وتضم لائحة اللاعبين المصابين كل من المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز الغائب عن الفريق منذ مباراة كاس السوبر مطلع العام والمدافع جوردي البا وروبيرتو سيرجيو و المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي سيفتقده الفريق حتى نهاية الموسم و تحوم الشكوك حول جاهزية المدافع جيرارد بيكي الذي تعرض هو الاخر لإصابة ضد نابولي قد تجعله يغيب عن الكلاسيكو.

اما لائحة العناصر التي تعرضت للإيقاف الالي فتضم لاعبي الوسط سيرجيو بوسكيتس و التشيلي ارتورو فيدال بعد حصولهما على البطاقة الصفراء ضد نابولي و سيغيبان عن لقاء العودة في دوري ابطال اوروبا لكنهما سيشاركان في الكلاسيكو.

و سيفتقد برشلونة في مبارياته الاوروبية لجهود مهاجمه الجديد الدنماركي مارتن برايثويت بسبب عدم قيده في اللائحة الاوروبية بعدما تعاقد معه النادي قبل اسابيع فقط بعدما تأكد استحالة عودة الفرنسي ديمبيلي للملاعب قبل انقضاء الموسم الحالي حيث حصل البارسا على الضوء الاخضر من الاتحاد الاسباني للتعاقد مع بديل له في وقت ان الاتحاد الاوروبي لا يسمح بقيد أي لاعب جديد بعد نهاية الميركاتو الشتوي.